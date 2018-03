Eerste paal voor Waterfront De Veene

VEEN • Na jarenlange voorbereiding is woensdagmorgen gestart met de bouwwerkzaamheden van de eerste woning binnen de ontwikkeling van Waterfront De Veene.

In het bijzijn van de uitvoerende partijen heeft de aannemer de eerste paal geslagen.

Bax/Van Kranenburg/Kwetters ging enkele jaren geleden de uitdaging aan om de voormalige voetbalvelden te transformeren tot een unieke woonplaats, waar permanente bewoning aan het water van de Afgedamde Maas mogelijk wordt gemaakt.

Gaaf

"Heel gaaf dat er nu daadwerkelijk woningen gebouwd gaan worden. Deze bijzondere ontwikkeling zal echt een uniek droomplaatje worden", aldus projectontwikkelaar Robert de Graaf. Het plangebied krijgt een groen karakter. De ligging aan het water wordt gecombineerd met passende woningen en gebruik van veel duurzame materialen.

Ook de nieuwe eigenaar is trots dat de eerste de schop in de grond is gezet. "Het uitwerken van onze woning, in samenwerking met de architect, is een ontzettend leuk proces geweest. Maar nu de bouw is aangevangen wordt onze droom werkelijkheid."

De ontwikkeling heeft een aanzienlijk voorbereidingstraject achter de rug. Na het verkrijgen van de woonbestemming door de ontwikkelaar is het plangebied bouwrijp gemaakt door Zijlstra Infra. Inmiddels is al meer dan de helft van de kavels verkocht en spoedig zullen ook andere kopers aanvang maken met de bouw van hun woning. De vergunningen daarvoor zijn inmiddels rond en de laatste voorbereidingen worden getroffen.

