ALMKERK • Speciaal voor hun 'Vrienden' hield muziekvereniging Nooit Gedacht Almkerk zaterdag een Tulpenconcert in het Verlaat.

In 1898 is muziekvereniging Nooit Gedacht Almkerk opgericht. Dit jaar bestaat de vereniging 120 jaar, dat zal zeker de aandacht krijgen, maar niet met een groots feest. De aandacht gaat dit jaar naar het nog verder opbouwen van de vereniging en daarvoor zijn jeugdige en of enthousiaste gevorderde muzikanten nodig. De vereniging heeft inmiddels een Jeugdorkest en sinds vorig jaar een jeugd slagwerkgroep 'Compleet van slag'.

Al deze disciplines van Nooit Gedacht, inclusief gast popkoor Con Forza uit Hank, lieten zaterdag van zich horen.