Tiende Toontje Sprengerpluim voor Carola Schouten

DUSSEN • De tiende Toontje Sprengerpluim is woensdagavond op kasteel Dussen toegekend aan minister Carola Schouten. Veertig jaar geleden werd ze geboren in Den Bosch, maar ze groeide op in Giessen. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een prachtig voorbeeld voor alle vrouwen in het Land van Heusden en Altena.

"Door hard werken is ze opgeklommen tot minister en daarmee laat ze zien dat je als vrouw alles kunt bereiken. Natuurlijk hadden we haar graag de pluim zelf overhandigd in Den Haag, maar dat paste zelfs niet in haar agenda."

Om te laten weten dat de regio trots is op haar, kon iedereen een persoonlijk kaartje schrijven aan de minister. Deze zijn overhandigd aan haar zus Marjan van der Meij, raadslid in de gemeente Woudrichem, zodat ze alsnog bij haar terecht komen.

Mocht de minister binnenkort in Altena op bezoek komen, dan wordt haar uiteraard alsnog de pluim overhandigen.

Toontje Sprengerpluim

De Toontje Sprengerpluim werd eerder uitgereikt aan Hetty van der Stelt, Sylvana de Backer, Carla Breuer, Loes Lijmbach, Hennie Schermers, Paula Jorritsma, Marienke de Boer-van Lankeren, Jenneke Komejan en Corine Verweij.

De Toontje Sprengerpluim, die jaarlijks wordt uitgereikt rond internationale Vrouwendag, 8 maart, door Hannie Visser-Kieboom verwijst naar Toontje Sprenger. Zij was in 1939 het eerste vrouwelijke raadslid in het Land van Heusden en Altena in de gemeente Sleeuwijk en De Werken ca. Samen met een zus en broer runde ze café Sprenger bij het voetveer van Sleeuwijk naar Gorinchem.

Met het uitreiken van de pluim wordt zo aandacht gevraagd voor meer vrouwen in de politiek. Ook wordt met de pluim een oproep gedaan aan alle politieke partijen om meer vrouwen op de kieslijsten te plaatsen. Van de 51 raadszetels in Altena worden er negen bezet door een vrouw (achttien procent); van de tien wethouders is er maar één een vrouw.