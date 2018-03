Meer asbest aangetroffen in 't Middelpunt in Dussen

DUSSEN • De hoeveelheid aangetroffen asbest in 't Middelpunt in Dussen is groter dan eerder gedacht, waardoor ook de sloop van het pand langer gaat duren.

Na de eerdere tegenvaller begin februari, waarbij de sloopaannemer asbest aantrof in onder meer de betonnen dakrand van het gebouw, blijkt nu dat op meer plaatsen asbest is verwerkt. Er is asbesthoudend materiaal aanwezig in binnen- en buitenmuren en onder de draagconstructie van de betonvloeren. Een bijzondere situatie die niet vaak voorkomt.

Zorgvuldigheid

"De verdere sloop van 't Middelpunt gaan we anders aanpakken. Het komt er op neer dat de sloop in meerdere stappen wordt uitgevoerd, met het nodige handwerk. Tussendoor wordt het asbest steeds apart verwijderd. Dat betekent natuurlijk dat de sloop langer gaat duren en meer geld kost. Maar zorgvuldigheid en veiligheid gaan boven alles", zo laat de gemeente Werkendam in een persbericht weten.

Tijdens de asbestsaneringen en sloop is er geen risico dat er asbest vrijkomt en dit gevaar voor de gezondheid op zou kunnen leveren. Het is dan ook niet nodig om buiten het sloopterrein een extra gebied af te sluiten.

Zes weken

Inmiddels is gestart met nieuwe voorbereidende werkzaamheden. Het plan van aanpak ligt nu ter goedkeuring bij de Omgevingsdienst. Na hun akkoord starten sloopaannemer Van Drunen en Vissers Asbestsanering met het vervolg van de sloop.

Al met al gaan de werkzaamheden langer duren dan van te voren was gedacht. De verwachting is dat uiterlijk eind april de sloop is afgerond en het terrein vervolgens definitief kan worden ingericht.