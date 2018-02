Commissaris bezoekt voor de laatste keer gemeente Aalburg

WIJK EN AALBURG • De gemeente Aalburg kreeg donderdag voor de laatste keer in haar bestaan de Commissaris van de Koning in Brabant, Wim van de Donk, op werkbezoek.

Tijdens een onderhoud met de fractievoorzitters en het college sprak hij zijn waardering uit over de voortgang en de werkwijze rondom de fusie met Woudrichem en Werkendam. "Ik schat in dat het voor de Tweede Kamer alleen maar een hamerstuk wordt."

Huisvesting arbeidsmigranten

Van de Donk nam deze middag ook ook een kijkje bij PT Creations en het Willem van Oranje College.

Bij het bezoek aan PT Creations was natuurlijk de link naar de problematiek rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. Zoals bekend wil het bedrijf de bij haar werkende arbeidsmigranten zelf gaan huisvesten in een pand aan de Wielstraat, wat op weerstand stuit.

Van de Donk liet zich niet verleiden tot een mening. Wel zei hij onder de indruk te zijn van van 'een geweldig bedrijf' dat behalve ecologisch ook sociaal duurzaam bezig is. "Er worden niet alleen de nodige medewerkers uit het buitenland aangetrokken maar ook mensen uit eigen land die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben bezig houdt."

Huisvesting van arbeidsmigranten in Brabant wordt op verschillende manieren opgelost wat soms volgens Van de Donk tot verrassende oplossingen leidt. "Door huisvesting van arbeidsmigranten konden in kleine kernen scholen open blijven. En er zijn nog tal van meerdere goede en positieve voorbeelden."

Hij onderstreepte ook nog een andere kant van de medaille. "Er zijn ook mensen die op een verkeerde manier geld verdienen aan het onderbrengen van arbeidsmigranten. En daar moeten we voor waken."

Slimme aanpak

Op 'het Willem' werd de drugs- en alcoholproblematiek besproken. Van de Donk merkte op dat de school haar pedagogische opdracht zeer serieus neemt. "De problemen hebben echter een intelligente samenwerking nodig met alle geledingen dus ook de ouders. Alles komt in het gezin ook grenzeloos binnen. Laten we de kop niet in het zand steken. Dit alles vraagt om een slimme aanpak."

De CdK brengt voor de fusie plaats ook nog een werkbezoek aan de gemeenten Woudrichem en Werkendam.

Uit handen van burgemeester Fons Naterop kreeg CdK Wim van de Donk het laatste deel van de Historische Reeks, dat juist over herindelingen gaat, uitgereikt.