'Gastvrijheid is oog hebben voor de klanten'

ALMKERK • Vier sterren. Die waardering heeft zorglocatie Altenahove in Almkerk gekregen van de organisatie Gastvrijheidszorg met Sterren. Een organisatie die zorginstellingen in Nederland beoordeelt op de mate van gastvrijheid en zo de kwaliteit van het leven en het welzijn van klanten centraal stelt.

Het is maar een klein bordje naast de entree. Maar voor Michiel Steenhagen, facilitair manager bij De Riethorst Stromenland, is de plaquette met vier sterren van Gastvrijheid met Sterren van grote betekenis. "Vorig jaar mei is het nieuwe restaurant van Altenahove geopend. Dat we in het eerste jaar al zo'n mooie score zouden krijgen, is fantastisch."

Door Gastvrijheid met Sterren is gekeken naar het zorgbeleid, de ambiance, de beweging, het eten en drinken, de faciliteiten en de klantvriendelijkheid binnen de zorglocatie. Op een schaal van vijf kreeg Altenahove vier sterren.

Verbouwing

In mei 2017 werd na een flinke verbouwing het nieuwe restaurant in Altenahove geopend. Daarvoor zijn de verpleegafdelingen Akkerwinde, Morgenster en Wilgenroos verbouwd.

"We zijn nu volop bezig met de bewegwijzering en de ambiance in de gangen. Het wordt alleen maar beter", verzekert Steenhagen.

Klant voorop

De waardering met vier sterren is een bevestiging van wat het personeel al merkte, zegt de facilitair manager. "Altenahove is een fijne plek om te komen. We zetten de klant voorop. Dat is een heel andere benadering dan vroeger waar mensen zich moesten aanpassen aan de regels van het huis."

Gastvrijheid gaat volgens zorgmanager Nicole Koopmans veel verder dan alleen het restaurant. "Gastvrijheid zit in alle dagelijkse zaken. Je moet oog hebben voor de gasten. Wij werken waar onze klanten wonen. Het is dus belangrijk dat iemand zich hier echt thuis en welkom voelt. Dat betekent dat we iemand groeten bij binnenkomst en in alles wat we doen kijken hoe we iemand zo goed mogelijk kunnen ondersteunen."

Gewaardeerde plek

Volgens Koopmans heeft Altenahove door de klantgerichte benadering een gewaardeerde plek in de samenleving gekregen. "Mensen uit de buurt komen hier graag. Eenzame ouderen vinden hier aanspraak, maar ook andere dorpsgenoten komen in Altenahove een hapje eten of meedoen met activiteiten."

Adri Nederhof komt al bijna zeven jaar elke dag naar Altenahove waar zijn vrouw woont: "Het ontbreekt de bewoners aan bijna niets. Natuurlijk zijn er altijd nog wensen. Maar er is hier meer in huis dan je denkt. Na de verbouwing heeft Altenahove nóg meer uitstraling gekregen. Ik merk dat ik zelf ook langer blijf dan voorheen en sneller een hapje blijf eten in het restaurant."

Mevrouw Katerberg woont op De Morgenster in Altenahove en prijst de inzet van de medewerkers. "Ze doen echt hun best voor je. Het is een goed huis."