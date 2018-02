Politiek positief over bank als gemeentehuis

ALTENA • De Rabobank in Almkerk moet het nieuwe gemeentehuis worden van de gemeente Altena. Maandag in de fusieraad hadden de fracties nog de nodige vragen, maar tekende zich een ruime meerderheid af voor aankoop van het pand in Almkerk.

Bijna alle fracties spraken zich uit voor de Rabobank als nieuw gemeentehuis voor de gemeente Altena.

Transparant

Progressief Altena sprak zich eerder uit tegen een nieuw gemeentehuis en pleitte nu opnieuw voor flexplekken in dorpshuizen of bibliotheken. Ook drong Progressief Altena aan op transparantie over het mogelijke aankoopbedrag voor de bank; bedragen zijn thans alleen vertrouwelijk aan raadsleden verstrekt.

AltenaLokaal liet zich gematigd positief uit, maar zij komen met een definitief standpunt tijdens de bespreking in de fusieraad op 19 maart en in de afzonderlijke raden.

Scenario studie

Tijdens de fusieraad liet burgemeester Yves de Boer weten dat de Rabobank eventueel ook bereid is om zelf elders huisvesting te zoeken en alleen de frontoffice in de huidige bank te handhaven. Indien alle ambtenaren een plek moeten krijgen in de bank is namelijk nog een uitbreiding nodig.

De keuze voor de Rabobank in Almkerk kwam tot stand na een scenario studie, daarin wordt de voorkeur uitgesproken voor één centraal ambtenarenkantoor. Voor de studie zijn vervolgens vijf scenario's onderzocht; waaronder nieuwbouw en werken zonder gemeentehuis.

Ontmoetingspunten

Het pand aan de Sportlaan in Almkerk werd in 2012 in gebruik genomen door Rabobank Altena en heeft energielabel A. In de Rabobank worden thans al gezamenlijke collegevergaderingen gehouden. Naast huisvesting van de ambtelijke organisatie in Almkerk worden in Werkendam, Woudrichem en Wijk en Aalburg wijkontmoetingspunten ingericht met circa tien werkplekken.

Burgemeester Yves de Boer is content met de keuze voor de Rabobank in Almkerk. "Het pand ligt mooi centraal en is representatief voor de nieuwe gemeente, zonder overdreven luxe. Wel met energielabel A en zo ook voldoende duurzaam".



Hannie Visser-Kieboom