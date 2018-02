Herman Bouman nieuw burgerraadslid VVD Woudrichem

WOUDRICHEM • Tijdens de besluitvormende gemeenteraadsvergadering van 20 februari zal Herman Bouman uit Andel worden benoemd als nieuw Burgerraadslid voor de VVD in de gemeente Woudrichem.

Herman neemt de plaats in die binnen de VVD-fractie is vrijgekomen na de verhuizing van burgerraadslid Stephan Vink naar de gemeente Oosterhout.

Herman is 53 jaar, getrouwd en woont met zijn gezin in Andel. Hij is al flink wat jaren betrokken bij lokale politiek van de VVD-afdeling Woudrichem en heeft bestuurlijke ervaring opgedaan in de Sportraad van de gemeente Woudrichem en als bestuurslid bij verschillende verenigingen en instanties.

Herman Bouman zal tot de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Altena op 21 november 2018 deel uitmaken van de VVD-fractie van de gemeente Woudrichem en daarbij ook zijn steentje bijdragen aan het fusieproces richting de nieuw te vormen gemeente Altena per 1 januari 2019.