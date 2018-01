Inge Schuller beoogd lijsttrekker VVD Altena

REGIO • Tijdens de algemene ledenvergadering van VVD Altena donderdagavond in Dussen is Inge Schuller door het partijbestuur gepresenteerd als beoogd lijsttrekker voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 21 november.

Schuller is 43 jaar en woont in de vesting van Woudrichem. Ze is momenteel Statenlid voor de VVD in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Schuller heeft een breed netwerk in de kernen van Altena, aldus de VVD in een persbericht.

Ideale kandidaat

Het bestuur van de VVD ziet in haar de ideale kandidaat om de VVD als lijsttrekker te vertegenwoordigen. "Haar bestuurlijke ervaring, liberale overtuiging en persoonlijke uitstraling zijn voor die keuze doorslaggevend geweest."

Schuller zelf is heel enthousiast over de uitdaging die haar door de VVD Altena geboden wordt en gaat met volle overtuiging de verkiezingscampagne in.

Op de ledenvergadering in juni 2018 wordt de definitieve kandidatenlijst voor de verkiezingen vastgesteld.