WERKENDAM • In een sfeervol aangekleed centrum in Werkendam, was het vrijdagavond gezellig kerstinkopen doen.

Er was in Werkendam van alles te beleven tijdens het moonlight shoppen. Van een levend standbeeld en de kerstman, tot muziek en gedichten. Fotograaf Teus Admiraal maakte er een aantal sfeervolle foto's.