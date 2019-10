SKV pakt overwinning

SLEEUWIJK • Ruime cijfers voor SKV zaterdag tegen rodelantaarndrager Oranje Zwart uit Mijnsheerenland.

De Sleeuwijkers boekten in het uitduel een 12-21 overwinning. SKV begon voortvarend en pakte snel een 0-3 voorsprong. Veel kansen werden gecreëerd uit de lange aanvallen die er werden gespeeld.

Af en toe een speldenprik van de thuisploeg. Zo ook de 1-3 uit een afstandsschot. Esther Vink was scherp deze middag en scoorde direct in de volgende aanval haar tweede en derde doelpunt al. Toch bleef Oranje Zwart ook scoren. Het veldspel van de ploeg uit Mijnsheerenland was niet echt vloeiend te noemen, maar de afronding was behoorlijk. Zo konden ze in het spoor van SKV blijven en aanhaken.

Rustig

De Sleeuwijkse korfballers bleven rustig en combineerden verder naar een 9-11 ruststand. Oranje Zwart scoorde direct na rust nog uit een afstandsshot, maar daarna was het zuivere schot verdwenen en liep SKV uit naar een ruime voorsprong.

Vooral Joost de Jong en Esther Vink kregen veel ruimte om de kansen af te ronden. Meerdere fouten van Oranje Zwart werden afgestraft. De verdedigende druk van de thuisploeg was te minimaal. Bij de stand van 12-20 kon de meegereisde reserve Aartje van der Zouwen zelfs haar debuut maken in het eerst van SKV. Ze forceerde zelfs nog een strafworp die vakkundig werd afgerond.

Dit weekend wacht in Sleeuwijk 't Capproen uit Hellevoetsluis. Aanvang: 15:30 uur.