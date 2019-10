Griezelweekend in Drongelen in teken van 'aliens'

DRONGELEN • Het jaarlijkse griezelweekend staat weer voor de deur in Drongelen.

Dit jaar staan op vrijdag 1 en zaterdag 2 november aliens centraal. Vrijdag 1 november is voor de kinderen tot 10 jaar. Zij lopen een lampionnenoptocht. Voordat ze de straat op gaan, wordt er een verhaal verteld.

En tijdens de lampionnenoptocht moeten de kinderen een aantal opdrachten uitvoeren. Aanvang van deze griezelige lampionnenoptocht is om 18:30 uur in dorpshuis De Oude School in Drongelen. De kinderen moeten zelf een lampje meenemen. Uiteraard mogen de kinderen verkleed gaan.

Griezeltocht

Zaterdagavond 2 november wordt de griezeltocht georganiseerd. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen deelnemen aan de griezeltocht. Deze tocht staat dus ook in het teken van 'aliens'. De deelnemers aan deze griezeltocht staan weer mooie, maar ook enge attracties te wachten.

De griezeltocht begint om 19:00 uur voor de kinderen van 8 tot 12 jaar. Vanaf 19:40 uur worden de kinderen vanaf 12 jaar - en ook volwassenen, want die lopen ook mee - het veld in gestuurd. Startpunt is eveneens het dorpshuis in Drongelen.

Opgeven

Opgeven voor zowel de lampionnenoptocht als de griezeltocht kan bij Anja Nieuwkoop: heanty@live.nl. Inschrijfgeld per deelnemer (lampionnenoptocht of griezeltocht) bedraagt 3,50 euro en dient op de avond van de tocht voldaan te worden.

Opgeven kan tot en met donderdag 31 oktober. Het weekend wordt mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers. Op vrijdag helpen zo'n 25 mensen mee en op zaterdag zeker 75.