Jarige Lofstem zingt met Soli Deo Gloria

VEEN • Thea van de Wetering (50) zingt al 30 jaar bij de Lofstem en was meer dan 25 jaar het jongste lid.

De 40-jarige christelijke zangvereniging De Lofstem geeft zaterdag 26 oktober een jubileumconcert in de hervormde kerk in Aalburg. Als gastkoor treedt Soli Deo Gloria uit Urk op, maar De Lofstem zingt altijd met het motto 'soli deo gloria': God alleen de eer.

Thea van de Wetering (50) zingt al 30 jaar bij de Lofstem en was meer dan 25 jaar het jongste lid. "We hebben pas een nieuw lid van 25 jaar, maar jongeren worden bijna geen lid meer van een koor. Ik wilde heel graag zingen en kende geen jeugdkoor. Ik ben zelfs weleens lid geweest van twee koren, maar dat was een gelegenheidskoor in Genderen. In 2017 werd ik lid van de jubileumcommissie en ben ik daar gestopt."

Hele jaar door

De lange voorbereidingen voor de viering van het robijnen feest waren hard nodig; het jubileum wordt het hele jaar door gevierd. Zo zongen ze al in een dankdienst, traden ze op met de Activo-Band en hielden ze een Hollandse avond. Het jubileumconcert op 26 oktober moet het hoogtepunt van het jubileum worden.

De Lofstem zingt iedere maandagavond in het Hervormd Centrum, het koor telt nu zo'n 45 leden met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar. Het repertoire bestaat uit christelijke liederen, de laatste jaren worden vaker opwekkingsliederen gezongen. Naast optredens tijdens kerkdiensten en kerstzangdiensten zingt De Lofstem regelmatig in verzorgingstehuizen. Voor het jubileumconcert wijkt het koor uit naar de hervormde kerk in Aalburg.

"In de kerk in Veen is geen plaats voor koren voor de preekstoel. We hebben Soli Deo Gloria uit Urk uitgenodigd als trekpleister. Zaterdagmiddag voorafgaand aan het concert oefenen we samen met het mannenkoor."

Reis door de tijd

Het thema van het concert is 'Reis door de tijd'. Zo zingt De Lofstem liederen zoals 'Wees mijn Leidsman' en 'Zingt een nieuw lied'. De rest wil Thea nog niet verklappen. Dirigente is Anneke van de Streek. Ze is al sinds 2007 aan het koor verbonden en speelt ook in het blokfluitensemble dat tijdens het concert optreedt. Het orgel wordt bespeelt door Greetje Hoevenaren en Niels de Klerk. Het concert begint om 19:30 uur, entree is gratis.

Hannie Visser-Kieboom