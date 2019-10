Nieuwe Kaaie Paole Prijs

ALTENA • De Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena heeft de Kaaie Paole Prijs in het leven geroepen.

Het is de bedoeling die eens in de drie jaar uit te reiken aan personen of instellingen die een cultuurhistorische bijdrage hebben geleverd aan het Land van Heusden en Altena. Het doel van de prijs is om kandidaten die als individu, groep, instelling, vereniging of stichting een belangrijke cultuurhistorische bijdrage hebben geleverd voor het Land van Heusden en Altena, te waarderen of in het zonnetje te zetten. Zij moeten wel aan bepaalde criteria voldoen.

De beoordeling van de nominaties gebeurt door het bestuur. De Kaaie Paole Prijs bestaat uit een messing legpenning met daarin het logo van de Historische Kring Het Oude land van Heusden en Altena.

Nominaties kunnen schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd tot 1 november bij het secretariaat van de Kring, Burgemeester van der Schansstraat 59, 4281 LH Andel of via tjavantilborg@hetnet.nl worden ingediend.