VVD wil maatregelen tegen ramkraken

ALTENA • De VVD wil dat het college bekijkt welke maatregelen er genomen kunnen worden tegen ramkraken bij ondernemers in de gemeente.

De partij is geschrokken van opnieuw een ramkraak bij juwelier 't Oude Schooltje in Sleeuwijk eerder deze maand. "De roep om preventieve maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen wordt dan ook steeds groter", constateert raadslid Robert van Dijk.

Betonnen straatmeubilair

"Bij preventieve maatregelen kunnen we bijvoorbeeld denken aan het voor auto's afsluiten van winkelgebieden door middel van een afbakening met betonnen afzetbollen, bloembakken of andere vormen van betonnen straatmeubilair. Dit soort toepassingen zijn uitermate geschikt als beveiliging of antiramvoorzieningen. Andere mogelijkheden zijn inzinkbare palen, wanneer een winkelgebied toegankelijk moet zijn voor toeleveranciers. Maar ook cameratoezicht kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van criminele activiteiten. In winkelgebieden met doorgaand verkeer is een afsluiting natuurlijk niet mogelijk. Vaak zijn individuele preventieve maatregelen bij risicovolle locaties dan toch mogelijk."

De VVD hoopt dat het college bereid is deze mogelijkheden te onderzoeken en dat het met ondernemers gaat praten om tot oplossingen te komen.