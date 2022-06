Partij Voor Verbetering wint ‘verkiezingen’ na politieke debatmiddag van Groenewegenschool

WERKENDAM • De groepen 8 van de Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam hebben op maandag 13 juni een politieke debatmiddag georganiseerd. Enkele weken daarvoor hebben de leerlingen een aantal politieke partijen opgericht, verkiezingsprogramma’s geschreven en campagne gevoerd. Ook hebben ze een bezoek gebracht aan Den Haag, met onder andere een rondleiding door de Tweede Kamer.

Onder leiding van de Altena-raadsleden Corné van Gammeren (SGP) en Gerard Vos (CDA) zijn de verschillende partijen met elkaar in debat gegaan. Ouders van de leerlingen én de leerlingen van de groepen 7 waren hier ook bij aanwezig. Elke partij mocht zich in één minuut presenteren waarop er een debat volgde. Daarna mochten de leerlingen van de groepen 7 nog kritische vragen stellen over de gepresenteerde programma’s. Na het debat en het vragenrondje mochten alle leerlingen hun stem uitbrengen. De Partij Voor Verbetering (PVV) heeft uiteindelijk de verkiezingen gewonnen.