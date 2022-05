Altena Tourtocht voor klassieke voertuigen wordt voor 27ste keer georganiseerd

ALTENA • Na twee jaar afwezigheid is het op zaterdag 2 juli dan toch weer zover. Stichting Altena Course organiseert dan voor de 27ste keer de bekende ‘Altena Tourtocht’ voor klassieke voertuigen. Dit jaar met als extra thema ‘Transport’.

Vanaf 9.00 uur verzamelen ze bij ‘t Verlaat in Almkerk, waar het publiek ze kan komen bewonderen. Om 11.15 uur is het vertrek voor een mooie route door het Brabantse Land en door Gelderland. De tussenstop zal plaatsvinden bij Kreling Chrysanten, Sarskampseweg 6 in Kerkwijk. Om ongeveer 15.30 uur zullen de eerste deelnemers weer in Almkerk worden verwacht.

Deelnemers kunnen zich inschrijven via de website, maar ook op de locatie zelf. Ze ontvangen onder andere een mooi rallyschildje en consumptiebonnen. Deelname is mogelijk voor alle personenauto’s, vrachtwagens en motoren vanaf 25 jaar of ouder.

Voor inschrijvingen en meer informatie over de Tourtocht, verwijst de organisatie graag door naar de website www.altenatourtocht.nl, of hun Facebookpagina. Hier kunnen foto’s van de afgelopen edities bekeken worden en is ook de route voor 2022 te vinden.