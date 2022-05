Altena gaat inwoners helpen in de strijd tegen overgewicht met leefstijlprogramma

ALTENA • Gemeente Altena gaat inwoners helpen in de strijd tegen overgewicht. Wethouder Shah Sheikkariem ondertekende daarvoor op dinsdag 17 mei het regio-akkoord.

In Altena heeft 52 procent van de volwassenen overgewicht, volgens de GGD-monitor 2020. - Binnenkort komen nieuwe cijfers. De verwachting is dat door de coronapandemie mensen nog zwaarder zijn geworden door minder beweging. - Veel mensen hebben moeite om een gezond gewicht te bereiken en hebben daar hulp bij nodig. Zij kunnen vanaf nu in Altena een tweejarig leefstijlprogramma volgen dat volledig wordt vergoed vanuit de basisverzekering zonder eigen risico.

Het tweejarige leefstijlprogramma heet ‘Gecombineerde Leefstijlinterventie’ (GLI). Een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele coaching begeleidt mensen met overgewicht bij het aanleren van een gezonde leefstijl, afvallen en vasthouden van een gezond gewicht.

Overgewicht en een ongezonde leefstijl geven een verhoogd risico op allerlei aandoeningen, zoals diabetes, hoge bloeddruk, hoog cholesterol en hart- en vaatziekten. Slaapgebrek, stress en slechte voeding verzwakken ook het afweersysteem, waardoor je lichaam minder goed in staat is om virussen en andere ziekteverwekkers te bestrijden.

“Altena wil een vitale gemeente worden”, stelt wethouder Shah Sheikkariem. “We willen onze inwoners helpen gezond en gelukkig te worden of te blijven. Ik ben blij dat we mensen die met hun leefstijl aan de slag willen nu goed kunnen begeleiden. Leefstijlcoaching is een mooie aanvulling op de vele beweegactiviteiten die we al organiseren. Zo maken we Altena steeds vitaler.”

Begeleiding

Fysiotherapie Andel is een van de eerste praktijken waar het programma is gestart onder begeleiding van GLI-coach Christa Goldscheming. “Het GLI-programma vormt een mooie aanvulling op mijn werk als fysiotherapeut”, zegt Christa. “Voorlichten en begeleiden van mensen heb ik altijd een leuk aspect van mijn werk gevonden. Wat alle deelnemers van de GLI bindt, is dat ze beseffen dat er een andere weg ingeslagen moet worden om gezonder te gaan leven. Ik gebruik het spinnenweb van Mijn Positieve Gezondheid, dat maakt het voor deelnemers inzichtelijk op welk terrein ze aan de slag willen. Voor de één is dat meer bewegen of gezonde voeding en voor de ander ligt dit bijvoorbeeld op het gebied van zingeving. Het is mooi om te zien dat andere keuzes leiden tot een gezonder en gelukkiger leven.”

Samenwerking

Om de slagingskans van een GLI te vergroten, is samenwerking tussen huisartsen, gemeenten en GGD’s wenselijk. Daarvoor is het regio-akkoord in het leven geroepen. Inwoners die aan de slag willen voor een fitter en vitaler leven kunnen contact opnemen met hun huisarts. Meer informatie is te vinden op www.gli-zuidhollandzuid.nl.

Leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en diëtisten die GLI willen aanbieden in hun praktijk, kunnen contact opnemen met de regiocoördinator via gli@yourhealthspot.nl.