Dominee Bert Ridder neemt afscheid van Gereformeerde Kerk in Almkerk

ALMKERK • Op zondag 22 mei zal ds. Bert Ridder afscheid nemen als predikant van de Gereformeerde Kerk in Almkerk. Hij wordt met ingang van 5 juni de nieuwe predikant van de Bethlehemkerk in Papendrecht. Dominee Ridder is sinds het voorjaar van 2005 aan de Gereformeerde Kerk verbonden geweest.