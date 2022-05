OBS Sigmond op natuur-avontuur

WERKENDAM • Vandaag is groep 8 van OBS Sigmond uit Werkendam met de fiets op stap geweest. Ze zijn in de richting van Nieuwendijk gefietst.

Het eerste station was de Vervoorne Molen. De molen is zorgvuldig gerestaureerd en omgeven door prachtige bloemen. De kinderen gingen helemaal los met het maken van prachtige foto’s. Daarna zijn ze de griend in getrokken. Ze werden geteisterd door muggen en berenklauwen, maar gelukkig had een leerling voor alles de juiste tips. Bovendien wist hij veel te vertellen over wat ze allemaal zagen. Vervolgens hebben de kinderen zich verdiept in het fort en de Papsluis, allebei delen van de Hollandsche Waterlinie. Het sluitstuk was een prachtig zwanennest dat ze van bovenaf konden bewonderen. Daar kwamen natuur en historie bij elkaar: ze stonden op de inundatiesluis van vijf meter hoog deze natuurpracht te bewonderen.