Bob Leemans met Militair Elftal naar Engeland: ‘Het is een eer en ik ben er trots op’

DUSSEN • Bob Leemans vliegt op zondag 19 juni naar Engeland, om met het Nederlands Militair Elftal deel te nemen aan de Kentish Challenge Cup.

Bob Leemans was verrast met het bericht, dat hij bij de laatste achttien zit en geselecteerd is voor het Nederlands Militair Elftal. “Het is mooi en ik ben blij, dat ik mee mag. Ik was ook wel enigszins verrast”, aldus de Dussenaar. “De meeste spelers die erbij zitten spelen toch op een hoger niveau dan ik bij vierdeklasser Dussense Boys. Ik ben er ook eigenlijk nooit mee bezig geweest. Alleen kwam het op mijn pad via een collega. Toen ben ik erin gerold en dacht ik: ‘Hé, dat is wel mooi’. Het is natuurlijk een eer als je als militair je land mag vertegenwoordigen en ik ben er dus zeker trots op. Het was een kippenvelmoment, toen ik het hoorde. Ik had het niet verwacht. Nu moet ik proberen fit te blijven, al ga ik nu niet voorzichtig doen bij Dussense Boys. Dat zit ook niet in mijn karakter. Ik zet me altijd voor honderd procent in.”

Bekende namen

Vroeger, toen er nog dienstplicht was, speelden er bekende namen in het Nederlands Militair Elftal. Denk daarbij aan Jan van Beveren, Sjaak Swart, Jan Mulder, Marco van Basten en Willy van der Kuijlen, om er maar een paar te noemen. Nadat de dienstplicht werd afgeschaft, is dat wel veranderd. Door de hoge werkdruk bij het leger kan er ook nauwelijks worden getraind.

Tegenwoordig moet de bondscoach vissen in de vijver van het amateurvoetbal, van de tweede divisie tot zeg maar de derde klasse. Dan blijft het dus wel uniek dat Bob Leemans er als speler van een vierdeklasser bij zit. Leemans moest ook nog even vrij vragen bij zijn baas, maar dat is allemaal geregeld, aldus de Dussenaar.

Marechaussee

Bob Leemans werkt al ongeveer zes jaar bij defensie en de marechaussee. De marechaussee was niet zijn eerste keus. “Ik wilde eigenlijk bij de luchtmobiele brigade van defensie. Alleen toen scheurde ik mijn kruisband af met voetballen. Toen moest ik een andere keuze maken en ben ik bij de marechaussee gegaan.”

De dienst heeft tot taak het bewaken en beveiligen van de binnen- en de buitengrenzen van Nederland en van het Koninklijk Huis. De job van Leemans is op Schiphol. “We bewaken de buitengrenzen en wie en wat er Nederland en Europa binnenkomt.”

Zijn job bevalt hem wel. “Iedere dag is anders. Je weet niet wat de dag gaat brengen en wat er gaat gebeuren. Het blijft altijd spannend.”

Dussense Boys

De 28-jarige Leemans debuteerde al op 14-jarige leeftijd in het eerste van Dussense Boys. “Toen scoorde ik ook mijn eerste doelpunt. Dat was uit bij Herptse Boys”, is hij nog steeds verknocht aan de club.

Hij vertelt zelfs een tatoeage van de club met de oprichtingsdatum 1927 op zijn arm te hebben. Er zijn wel altijd andere clubs geweest en nu nog, die interesse in hem hebben of hadden, maar Leemans krijg je niet weg bij Dussense Boys. “Dat trekt mij niet”, zegt hij resoluut. “Het is hier één grote vriendenclub. We hebben ook een elftal met een goede mix van ervarens jongens en jongeren. André Segeren is natuurlijk de beste speler van de regio en bij de jongeren zitten er ook een paar die zeker in zijn voetsporen kunnen treden.”

Leemans is aanvoerder in Dussen. “Ik ben niet op mijn mondje gevallen tijdens de wedstrijd”, aldus de geboren en getogen Dussenaar, die ook een echte clubman is en training geeft aan een groep jonkies onder de acht jaar.

Kentish Challenge Cup

Met het Nederlands Militair Elftal speelt Leemans eerst nog een oefenwedstrijd tegen GDC op dinsdagavond 31 mei. Op 19 juni vliegen de Nederlanders naar Engeland om deel te nemen aan de Kentish Challenge Cup. “Op maandag 20 juni spelen we tegen Engeland en op woensdag 22 juni tegen Frankrijk. Was het maar vast 19 juni”, kan Leemans bijna niet wachten.

Nico van Es