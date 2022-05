Zelfs Parijs geniet van Sound of Joy: ‘Ons optreden was onvergetelijk’

WERKENDAM • Het is alweer vier jaar geleden dat Sound of Joy mocht optreden in Parijs, maar voor de drie bestuursleden Sjanie Koman, Agatha Verheij en Erica Oomen vormt het één van de hoogtepunten van het inmiddels 26 jaar oude koor. Bestuurslid Thea Braun werd later lid van Sound of Joy.

Minder fijn waren de afgelopen corona jaren voor het Werkendamse koor, toen repeteren en optreden niet mogelijk waren. Zo kon ook het 25 jarig bestaan in 2021 niet worden gevierd. Met een jaar uitstel is het jubileumconcert met als thema ‘door de tijd’ nu op 11 juni in de Biesboschkerk. Initiatiefnemer van de oprichting van het koor was Sjanie Koman. In 1996 telde Werkendam vele koren, maar een koor met een repertoire van gospel en andere opwekkingsliederen voor jong en oud ontbrak nog in het dorp. “Ik wilde graag lid worden van een koor, maar miste zo’n soort koor. Samen met Henk Westerhout hebben we Soud of Joy opgericht. Bij onze oprichting werd weleens een beetje meesmuilend gedaan, omdat we al zoveel koren hadden in het dorp. Maar op onze eerste informatieavond kwamen al tachtig mensen af. Ik weet nog dat de koster vroeg hoeveel mensen ik verwachtte en toen was de schatting zestig mensen. Er bleek gewoon behoefte aan een koor met een ander repertoire. Uiteindelijk zijn we in januari 1996 gestart met 125 leden en hadden we direct een wachtlijst.” De eerste dirigent van het koor werd Jan Rob van Manen. “Het was zijn eerste grote koor met ook nog onervaren zangers. Hij heft zijn taak met verve volbracht en het koor tot een eenheid gevormd.” Thans wordt het koor begeleid door Marcel van der Poel.

Erica Oomen noemt ook het interkerkelijke karakter van het koor als pluspunt. Evenals het ontbreken van een leeftijdsgrens. “Bij jongerenkoren in de streek lag die leeftijd soms op dertig of veertig jaar, maar bij ons mocht iedereen vanaf zestien tot tachtig jaar of ouder lid worden. Het was ook fijn dat mensen uit verschillende kerken lid werden.” Pas na vijftien jaar verdween de wachtlijst. Thans telt het koor 86 leden; van hen zijn 35 leden al vanaf het eerste uur lid. “Ik heb zeven jaar op de wachtlijst gestaan, voordat ik lid mocht worden”, zo vertelt Agatha Verheij. Hoewel gemengde koren soms kampen met een gebrek aan mannen, geldt dat niet voor Sound of Joy. “We dragen ze op handen, mannen zijn ook heel trouw”, zo vertellen ze lachend. Thea Braun werd eind 2018 lid van het koor. “Ik hou van zingen, maar ik wilde meer dan alleen zingen tijdens een kerkdienst.”

De eerste dertien jaar is Henk Westerhout voorzitter, hij wordt opgevolgd door Simon Verlee; sinds vier jaar hanteert Sjanie Koman de voorzittershamer. “Ons optreden in Parijs in de kathedraal La Madeleine was onvergetelijk, daar hebben de mensen zo van genoten. Daarna hebben we nog in een park gezongen, mensen stopten zelfs om naar ons te luisteren.” Door de jaren heen repeteerden ze op diverse plekken in Werkendam, zoals de Maranathakerk, de Kwinter en de laatste jaren in de Biesboschkerk. Op de vraag of het koor een lievelingslied heeft, komt niet direct een antwoord. Na enige aarzeling noemen ze het lied ‘De kracht van Uw liefde’. Een lied waar veel mensen kracht uit putten bij het gedenken van hun geliefden.

De vier bestuursleden roemen ook de saamhorigheid van het koor en het omzien naar elkaar. Dat hielp ook om de corona jaren als koor te overleven. “Dat was heel bijzonder, we hadden iedere week contact via de mail met bijvoorbeeld een mooi lied of een overdenking. Met Kerst en Pasen zorgden we voor een attentie. We hebben uit nood ook wel gerepeteerd via de livestream. Toen we weer een keer buiten mochten repeteren, dat was echt kippenvel.” De komende weken staan de eerste optredens weer op het programma, zoals tijdens Pinksteren in de kerk in Nieuwendijk. “We grijpen nu elk verzoek om op te treden aan, zo blij zijn we dat het weer kan.

Naast het jubileumconcert op 11 juni wordt het 25-jarig jubileum in september gevierd met een feestavond. Verder wil het bestuur de komende jaren nieuwe leden aantrekken om het koor te verjongen.