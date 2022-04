Dorpsraad Genderen schenkt inwoners een pingpongtafel

GENDEREN • Dat de dorpsraad van Genderen een actieve club is, werd op 26 april weer eens duidelijk gemaakt. Na de verschillende projecten in het dorp Genderen, was het deze keer het speeltuintje aan de Hoefstraat in Genderen, dat een prachtige pingpongtafel rijker is geworden.

Begin april werd al een start gemaakt om de tegelplaats aan te leggen, waar de tafel op moest komen te staan. Dinsdag was het zover, de pingpongtafel arriveerde rond de middag en een kwartier later stond hij op zijn plaats. Een paar bestuursleden moesten de tafel natuurlijk uitproberen, wat hen aardig lukte. Binnenkort wordt de tafel officieel in gebruik genomen.