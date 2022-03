Leerlingen Verschoorschool nemen deel aan Landelijke Opschoondag

SLEEUWIJK • Woensdag hebben de leerlingen van de Verschoorschool ervoor gezorgd dat Sleeuwijk er weer een stukje opgeruimder bij ligt. In het kader van de Landelijke Opschoondag, op 19 maart, gingen zij woensdag alvast gewapend met vuilniszakken en afvalgrijpers op pad om rondzwervend afval op te ruimen. De ruimte rondom de school, het park, een stukje dijk en het winkelcentrum werden grondig aangepakt.

Ook sluit deze actie mooi aan bij het schoolbrede project waar de leerlingen van de Verschoorschool deze week mee zijn gestart. Afgelopen maandag stond er ineens een tijdmachine in de school. Een tijdmachine uit de toekomst. In een koffertje dat in de tijdmachine stond zat een brief van professor Futuro die een belangrijke opdracht voor de leerlingen heeft.

Deze brief werd in een heuse persconferentie door juf Cindy voorgelezen. De toekomst heeft dringend onze hulp nodig en heeft ons gevraagd om een groene en duurzame stad te maken. ‘De komende weken gaan we hier mee aan de slag. Het opschonen van onze eigen leefomgeving is dan ook een heel mooi begin voor een schonere toekomst’, zegt Rianne Crielaard, leerkracht op de Verschoorschool.