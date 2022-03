Paasweekend vol Biesboschhistorie: ‘Willen iets laten zien van de Biesbosch in de voorbije 600 jaar’

REGIO • De Zuiderschippers van landelijke vereniging tot behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) houden met Staatsbosbeheer en de gemeentes Drimmelen, Altena en Geertruidenberg op 16 en 17 april het Biesboschevenement ‘Verdronken land herwonnen’. Petro Leeuwis uit Woudrichem is één van de initiatiefnemers van het evenement ter herinnering aan 600 jaar Sint Elisabethsvloed.

“Vorig jaar werden de Zuiderschippers al benaderd of zij geen interesse hadden om zo’n evenement te organiseren. Tijdens een biertje spraken we daar met elkaar over en toen heb ik links en rechts wat gebeld en zo groeide het uit tot dit Biesboschevenement, waar heel veel organisaties aan meewerken. We willen mensen vooral iets laten zien van de Biesbosch in die voorbije 600 jaar”, zo vertelt Leeuwis aan boord van de Res Nova, die ligt afgemeerd op de Afgedamde Maas bij Woudrichem. Al varend en wandelend krijgen bezoekers in het Paasweekend een indruk van wat zich afspeelde in de Biesbosch. Het evenement kan alleen over water worden bezocht, opstapplaatsen voor de rondvaartboten zijn Geertruidenberg, Hank en Drimmelen. Door vooraf een kaartje te kopen voor de vaartocht is een betere spreiding van de bezoekers mogelijk.

Voor het evenement worden drie locaties ingericht; de eendenkooi op de Hofmansplaat, het bruggetje van Sint Jan op de Benedenste Jannezand en de Zwarte Schuur op de Lepelaar. Al varend en wandelend van de ene naar de andere locatie komen bezoekers alles te weten over de landbouw, visserij en scheepvaart. Zo is in de Zwarte Schuur een expositie te zien van de broodcrossings aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Door corona viel deze eerder in het water bij de herdenking van 75 jaar bevrijding. Op diverse plaatsen meren de historische schepen van de LVBHB af. In het ruim van de Terra Nova aan de Benedenste Jannezand wordt een expositie ingericht over de scheepvaart in de Biesbosch. Ook in de Postsloot van Frans Peeters is van alles te zien over de Biesbosch.

Petro Leeuwis zelf vaart met de Res Nova naar de Biesbosch en neemt vanuit Boven-Hardinxveld een lading rijshout mee op zijn luikenkap. Op de Eendenkooi Hofmansplaat is een tentoonstelling te zien over ‘600 jaar Biesbosch’ en kan een rondleiding door de eendenkooi worden gevolgd. Wandelend vanaf de eendenkooi via de ruïne Witte Keet over het Bruggetje van Sint Jan en langs Keetheuvel krijgen de bezoekers een beeld van de visserij van vroeger, aangevuld met zalmschouwen en oude ambachten. Vanaf de Benedenste Jannezand gaan pendeldiensten met wat kleinere schepen naar de Zwarte Schuur, daar staan oude voertuigen en gereedschappen uit de landbouw en wordt een film gedraaid over leven en werken in de Biesbosch. Wie het evenement wil bezoeken moet vooraf een kaartje kopen voor de rondvaartboten vanaf Drimmelen, Geertruidenberg of Hank. Het is niet mogelijk het evenement zelfstandig te bezoeken, dit voor een betere spreiding van bezoekers. Een kaartje kopen kan via de website: www.600jaarelisabethsvloed.nl.