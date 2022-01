Vaccinatielocatie opent in Giessen en Hank: prikken zonder afspraak

GIESSEN/HANK • De GGD opent vanaf dinsdag 1 februari tot en met zaterdag 12 februari in ’t Uivernest in Hank en in De Jager in Giessen een pop-up locatie waar men zich kan laten vaccineren.

Inwoners kunnen hier terecht voor zowel de eerste en de tweede (vanaf 12 jaar) vaccinatie, als de boostervaccinatie. De locatie in ‘t Uivernest in Hank is op maandag tot en met donderdag geopend van 9.30 tot 17.00 uur. Op vrijdag is de locatie open van 12.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.

De vaccinatielocatie in De Jager in Giessen is op maandag tot en met zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur geopend.