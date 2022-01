CDA wil cameratoezicht bij komst van bustransferium in Andel

ANDEL • Het college wil aan de Hoge Maasdijk in Andel een bustransferium realiseren, voor leerlingenvervoer van en naar Curio Prinsentuin. Dit moet een oplossing bieden voor het probleem van halterende bussen in de Hoofdgraaf in Andel. Tevens moet dit de verkeersonveilige situatie bij de school oplossen. Vanwege de mogelijke overlast van hangjongeren stelde CDA-raadslid Otto van Breugel ook voor om een camera te plaatsen op deze locatie.

De locatie ligt namelijk buiten het gezichtsveld van bewoners, wat voor Van Breugel een belangrijk punt van zorg is. Al langere tijd zijn er geluiden van overlast door hangjongeren in Andel. Volgens het raadslid zou het plaatsen van een camera ervoor kunnen zorgen dat overlast voorkomen wordt. Wanneer de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college om het bustransferium te realiseren, zal onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om een camera op te hangen. De gemeenteraad neemt op 1 februari een besluit over het voorstel.

Een ander punt van zorg was volgens Van Breugel de verkeerssituatie aan de Hoge Maasdijk. De bussen komen hier uit op een weg waar 60 kilometer per uur gereden mag worden. Zij moeten echter voorrang verlenen aan al het verkeer dat op de Hoge Maasdijk rijdt.