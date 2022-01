Maaswaarden ouderenzorg zoekt vrijwilligers

ALTENA • Maaswaarden ouderenzorg is op zoek naar nieuwe vrijwillige collega’s .

Bij zowel de Notenhoff, als bij Wijkestein kunnen nieuwe enthousiaste mensen goed gebruikt worden. Met name individueel bezoek bij bewoners of aansluiten bij de wandelclub in Wijkestein staan hoog op het verlanglijstje. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via 0416-698400. Mailen kan ook, voor Wijkestein naar b.noorloos@maaswaarden.nl en voor de Notenhoff naar e.dendekker@maaswaarden.nl.