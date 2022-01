Joop Worrell, oud-burgemeester van Woudrichem, overleden

WOUDRICHEM • Joop Worrell, oud-burgemeester van Woudrichem, is afgelopen maandag overleden. Worrell werd 83 jaar oud.

Marinus Johannes Christiaan Worrell, zoals zijn volledige naam luidt, werd op 18 juni 1938 geboren in Amsterdam. In 1967 kwam Worrell naar Woudrichem als hoofdleider buurt- en clubhuiswerk. Hij ging aan de slag in buurthuis De Veste. Van 1989 tot 2001 was hij burgemeester van de gemeente Woudrichem. Eerder, tussen 1970 en 1978, was Worrell al lid van de gemeenteraad in het dorp. Tussen 1971 en 1974 vervulde hij ook de functie van wethouder in de vesting.

In de periode van 1974 tot 1989 was Worrell Tweede Kamerlid voor de PVDA. Als parlementariër hield hij zich onder meer bezig met sportaangelegenheden, oorlogsgetroffenen, welzijn en onderwijs. Worrell werd landelijk bekend door de indiening van diverse initiatiefwetsvoorstellen die uiteindelijk tot wet werden verheven, zoals de Kaderwet Volwasseneneducatie, de Wet op de jeugdhulpverlening en zijn inbreng voor de Wet uitkering burgerslachtoffers 1940-1945.

Na zijn pensionering was Worrell onder meer voorzitter van de stichting Historische Stadshaven Woudrichem.