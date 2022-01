SGP maakt kandidatenlijst bekend: Theo Meijboom opnieuw lijsttrekker

ALTENA • De SGP heeft de kandidatenlijst bekend gemaakt, waarmee het gaat aantreden bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Theo Meijboom, de huidige fractievoorzitter, zal de lijst weer gaan aanvoeren als lijsttrekker. Corné van Gammeren staat op de tweede plaats. De inwoner uit Veen is een bekende in de plaatselijke politiek. Van Gammeren staat voor een veilig en toegankelijk Altena. Ook de nummer drie van de lijst, Arjan Versluis, is ervaren. Deze kandidaat uit Werkendam is al ruim tien jaar actief als raadslid bij de SGP. Hij richt zich voornamelijk op de plaatselijke ondernemers.

Versluis wordt gevolgd door de nummer vier, Peter Noordergraaf. Hij vindt het belangrijk dat we naar elkaar omzien in Altena en elkaar ondersteunen daar waar het lastig is. ‘Vanuit het Bijbelse principe van barmhartigheid en naastenliefde.’ Na hem volgt Henri de Raad, de 31-jarige inwoner van Meeuwen is bij de vorming van de gemeente Altena gestart als raadslid. Zijn focus is goed wonen in Altena.

Leon Vink hoopt dit jaar ook in de gemeenteraad te komen. In de afgelopen jaren heeft hij als burgerlid al kennis gemaakt met de gemeentelijke vraagstukken. Op het gebied van duurzaamheid is volgens hem nog veel te winnen in Altena. ‘Daarnaast zijn jongeren in de raad winst voor Altena’, stelt de SGP. Als nummer zeven op de lijst staat daarom de 25-jarige Sander Bossenbroek. Nummer acht op de SGP-lijst is Jan Kwetters.