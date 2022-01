Gilde Vakcollege Techniek opent digitale deuren: live-event met Martine Beijer

REGIO • Op woensdag 19 januari om 15.00 opent het Gilde Vakcollege Techniek haar digitale deuren. Niemand minder dan Martine Beijer, bekend van het RTL-4 programma Eigen Huis en Tuin, neemt leerlingen uit groep 7 en 8 mee door de school. Een gratis toegangsticket tot dit online evenement is te verkrijgen via de website van het Gilde Vakcollege Techniek.

Vanwege de geldende coronamaatregelen is het niet mogelijk om een traditionele open dag te organiseren. Het Gilde laat zich hierdoor niet uit het veld slaan en is op zoek gegaan naar creatieve oplossingen om nieuwe leerlingen toch kennis te laten maken met de wereld van techniek. Er is gekozen voor een livestream vanuit de Gorinchemse school. Tijdens dit live-event woensdagmiddag ontmoet Martine samen met de kijker een aantal leerlingen en docenten. De kijkers thuis worden uitgenodigd om vragen te stellen, hun mening te geven of anderzijds interactief betrokken te zijn.

Martine heeft een bijzondere band met het Gilde Vakcollege Techniek. Ze trad in de voetsporen van haar vader, die zijn diploma behaalde op het Gilde en koos ook voor deze school om haar opleiding te volgen. Daarna bleef ze betrokken; als rolmodel voor meiden in techniek en zelfs tijdelijk als docent installatietechniek. De school is erg blij dat Martine met haar kennis, kunde én enthousiasme, verbonden blijft met het Gilde.