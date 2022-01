Progressief Altena vraagt aandacht voor erkenning veteranen

ALTENA • In Nederland wordt jaarlijks de Nederlandse Veteranendag georganiseerd. Op deze dag tonen Nederlanders waardering en erkenning voor diegenen die hun leven op het spel zetten in oorlogssituaties of tijdens andere operaties. Traditioneel gebeurt dit op de laatste zaterdag in juni. In Altena was de eerste en laatste Veteranendag in 2019.

Toenmalig burgemeester Marcel Fränzel sprak de hoop uit dat deze Veteranendag zou leiden tot een jaarlijks terugkerende activiteit, maar deze dag is in Altena sindsdien niet meer herhaald. Dit komt mogelijk mede door corona. Progressief Altena vindt het een groot gemis dat deze publiekelijke uiting van waardering geen vervolg heeft gehad.

Witte Anjer

Naast een speciale dag is in 2005 in Nederland de Witte Anjer geïntroduceerd als uiting van waardering voor Nederlandse veteranen. Op speciale evenementen, zoals de Anjerconcerten en tijdens de Nederlandse Veteranendag, worden deze bloemen aan de bezoekers verstrekt.

Sinds 2019 roept het Nationaal Comité Veteranendag de Nederlandse gemeenten ook op, om hun veteranen te eren en waarderen met een speciaal Witte Anjerperkje. De bloemen komen het meest tot hun recht als ze bloeien in de dagen en weken voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag.

Voor Progressief Altena is de oproep van het Nationaal Comité Veteranendag, samen met het stilvallen van de lokale Veteranendag, aanleiding om schriftelijke vragen te stellen. De partij zegt het erg belangrijk te vinden om waardering te blijven tonen voor alle (gewezen) militairen die, ieder op een eigen manier, tijdens een uitzending een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Daarom vraagt de partij de gemeente om de Witte Anjerperkjes aan te leggen en om zich in te zetten voor een jaarlijkse Veteranendag in Altena.