Omwonenden van ‘beruchte’ kruispunt in Veen vrezen voor ongelukken

VEEN • Al jarenlang is het rond de jaarwisseling onrustig in Veen. Op het inmiddels ‘beruchte’ kruispunt van de Witboomstraat met de Van der Loostraat worden er jaar in, jaar uit sloopauto’s in brand gestoken. Buurtbewoners maken zich ernstige zorgen over de veiligheid van omstanders en omwonenden, die, door toedoen van onder andere zwaar vuurwerk, steeds verder in het geding komt.

Bertus Waaijenberg en Hans van Ballegooijen behoren tot de verontruste omwonenden van het kruispunt en spreken zich uit over de zorgen die er leven. “We vinden het heel prettig om hier in Veen te wonen”, stelt Bertus voorop.

“De activiteiten rondom de jaarwisseling baren ons echter zorgen. Het is niet alleen een kwestie van overlast, dat hebben de omwonenden ook, maar we maken ons vooral zorgen. Als je kijkt naar wat voor soort vuurwerk er bij het kruispunt wordt afgestoken, dat zijn geen rotjes meer zoals vroeger, maar dat is een zwaar kaliber vuurwerk. Het zijn eigenlijk bommen”, stelt Bertus.

Vrezen voor gevolgen

Volgens de buurtbewoners is het niet de vraag of, maar wanneer het fout gaat. “Wij vragen ons af hoe lang dit nog goed blijft gaan”, zegt Bertus. “Als het misgaat, kan dat vreselijke gevolgen hebben.”

Zwaar lichamelijk letsel is vooralsnog, gelukkig, uitgebleven, maar omwonenden moeten ook ieder jaar vrezen voor schade aan eigendommen. “Vorig jaar belandde er zwaar vuurwerk onder mijn auto, waardoor de achterlichten onder andere kapot gingen”, vertelt Hans.

“Gelukkig heb ik het toen netjes met de persoon die hiervoor verantwoordelijk was kunnen oplossen. Hij vertelde mij dat het vuurwerk per ongelijk uit zijn handen viel, nadat iemand hem aangestoten had. Toen dacht ik: ik ben blij dat het vuurwerk onder mijn auto terecht is gekomen, maar wat als daar iemand gelopen had? Een ongeluk zit in een klein hoekje”, zegt Hans.

Oproep aan verantwoordelijken

Dat de jongeren uit Veen elkaar opzoeken en gezellig bij elkaar gaan staan, vinden Bertus en Hans begrijpelijk. De omwonenden vrezen echter ook voor de aanzuigende werking van de onrust die soms ontstaat, op personen van buiten Veen.

“Misschien moeten degenen die dit ieder jaar organiseren en zij die dit ondersteunen, zich afvragen of ze van Veen wel een attractie willen maken. Er komt veel volk van buitenaf, die ’s avonds hun biezen weer pakken en Veen achterlaten in de rotzooi”, aldus Bertus. “De jongeren moeten daarom gaan beseffen dat dit eigenlijk niet meer kan”, stelt Hans.

“Denk er eens over na om de traditie om te buigen. De risico’s worden als maar groter en mensen in Veen worden het ook gewoon zat. Kom tot bezinning en denk erover na hoe je deze traditie op een andere manier vorm kunt geven”, voegt Bertus toe.

Oplossing

Over een eventuele oplossing heeft Hans al weleens nagedacht. “Misschien kunnen ze een sloopauto prepareren tot een soort vuurkorf, zonder banden. En maak er dan op een redelijke manier een feestje van, waarbij je desnoods collecteert voor mensen in nood. Dan wordt de sfeer al heel anders.” Bertus en Hans hebben geen idee wie de organisatoren van de branden op het kruispunt zijn. Desondanks hopen ze dat zij zich willen inzetten om de traditie om te vormen naar een wijze waarop de onderlinge verbinding in het dorp wordt bevorderd.

Rol van gemeente

Volgens Bertus kan de gemeente moeilijk een rol van betekenis spelen in dit alles. “Zodra de gemeente het probeert tegen te gaan en de politie gaat handhaven, gaat het escaleren met alle gevolgen van dien. Dus dat lijkt geen oplossing te zijn”, stelt hij. “Er is maar één oplossing”, aldus Hans. “Dat is dat men zich gaat bezinnen op de gevaren en de gevolgen, wanneer het fout gaat.”