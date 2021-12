E. van Wijk organiseert Kerst-drive-through

GIESSEN • De kerstbijeenkomst bij E. van Wijk is altijd een groot feest, waarbij alle medewerkers en hun partners worden uitgenodigd om tijdens een feestelijke happening hun kerstpakket op te halen. Dit jaar gooide corona - wederom - roet in het eten. Toch wisten ze er bij het Giessense familiebedrijf afgelopen zaterdag een spectaculair uitje van te maken.

“Er kwamen maar liefst 400 volwassenen en ongeveer 130 kinderen op deze speciale Kerst-drive-through af”, vertelt HR-Advisor Annick Versteeg. “Het was echt een gezellige bijeenkomst. We zijn altijd heel erg betrokken bij onze medewerkers en juist daarom vinden we het ook zo belangrijk dat we juist nu alle medewerkers toch even kunnen ontmoeten. We willen laten zien dat we ze waarderen en ze bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar.’’

Zuinig rijden

“We meten bovendien iedere dag hoe zuinig onze chauffeurs rijden”, vult Manager Operations Ernst van Kempen aan. “Iedere week rolt daar een data-analyse uit. De chauffeurs die de doestellingen in het afgelopen jaar haalden, hebben we tijdens de bijeenkomst nog eens extra in het zonnetje gezet met een vvv-bon.”

Alle vrachtwagens van het bedrijf stonden tijdens de drive-through mooi opgesteld en hadden de zwaailampen aan, zodat er een zee van lichtjes ontstond.

Kerst-drive-through

Versteeg: “De mensen reden eerst langs de vrachtwagens en vervolgens reden ze het warehouse binnen. Daar kregen ze een voucher voor het kerstpakket en het E. van Wijk-‘kerstdiner’. Bij de volgende stop werd het kerstpakket in de auto gezet. Bij de laatste stop werden de medewerkers toegesproken door onze CEO Ewout van Wijk en kregen ze een heuse E. van Wijk-muts. Iets verderop stond een ballonnenartiest voor de kinderen.”

Kerstdiner

Met de voucher die ze eerder hadden gekregen, konden de medewerkers en hun families aansluitend een portie friet en een hamburger of kipnuggets halen. De kerstmaaltijd konden ze vervolgens op de chauffeursparkeerplaats opeten in het bijzijn van de andere collega’s. Zo konden ze toch nog ‘samen’ met de collega’s genieten van een kerstdiner. “Op het drukste moment was de wachtrij ongeveer een uur. We kunnen dus wel stellen dat het een groot succes was”, concludeert Versteeg.