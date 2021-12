Schouten Europe stopt na twintig jaar met merk GoodBite

GIESSEN • Vleesvervangerproducent Schouten Europe haalt na twintig jaar haar merk GoodBite uit de supermarktschappen. Het Brabantse familiebedrijf richt zich al een aantal jaren steeds meer op het leveren van privatelabelproducten en zet daar nu volledig op in. In het eerste kwartaal van 2022 zullen de laatste GoodBite producten uit de schappen verdwijnen.

In de zomer van 2019 werd bij het bedrijf uit het Brabantse Giessen al de strategische keuze gemaakt om zich te gaan richten op het leveren van producten onder huismerk. “Er komen steeds meer merken op de markt die zich als A-merk profileren. Dan kun je twee dingen doen: of meegaan in het merkgeweld en grof investeren in het laden van je merk, of je specialiseren op het gebied van privatelabelproducten. Wij hebben voor dat laatste gekozen’’, aldus commercieel directeur Arjaan van der Giessen.

C1000

GoodBite was één van de eerste vleesvervangermerken op de Nederlandse markt. Het merk was verkrijgbaar bij Konmar-supermarkten en later jarenlang exclusief bij supermarktketen C1000. Na de overname van C1000 door Jumbo in 2012 kwam het merk ook landelijk beschikbaar in de Jumbo-supermarkten. Het merk presteerde goed en diverse SuperUnie leden zoals Deen en PLUS gingen het merk ook verkopen.

Innovatie

De keuze voor private label houdt niet automatisch in dat Schouten zich alleen richt op het leveren van producten voor een zo laag mogelijke prijs. “We kunnen scherp offreren op de basisproducten maar willen daarnaast onze retailpartners veelvuldig verrassen met innovatieve producten waarmee men zich kan onderscheiden in de markt’’, aldus Van der Giessen. Momenteel werkt Schouten al samen met de grootste Nederlandse supermarktketens. “We werken graag intensief samen zodat we op de juiste momenten de juiste producten kunnen voorstellen’’, besluit de commercieel directeur van Schouten.

Eerste Nederlandse partij

Schouten startte in 1990 als eerste Nederlandse partij met de ontwikkeling van vleesvervangers op basis van plantaardige eiwitten. Het bedrijf vermarkt één van de meest uitgebreide en gevarieerde assortimenten ter wereld en levert haar producten in meer dan 50 landen. Ook ontwikkelt het bedrijf veel klantspecifieke producten.