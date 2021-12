Gemeente Altena plant 300 bomen

Raadslid Anne-Wil Maris en wethouder Roland van Vugt planten vorige week samen een Boom van Hoop in Sleeuwijk.

ALTENA • Vorige week plantten de wethouders al Bomen van Hoop in vijf verschillende kernen. Nu laat de gemeente op haar website weten nog eens 300 bomen in de gemeente te zullen planten.

‘Bomen zijn erg belangrijk in onze leefomgeving. Ze vangen fijnstof af en nemen koolstofdioxide op. Ze zorgen voor zuurstof en op warme dagen voor schaduw en een lagere temperatuur. Dat is vooral in de straten waar ze staan goed te merken’, schrijft de gemeente op de website.

Veel bomen die de komende tijd geplant worden, zijn ter vervanging van bomen die eerder zijn weggehaald, omdat ze niet meer veilig of dood waren. Ook worden nieuwe bomen aangeplant op plaatsen waar eerst geen bomen stonden. Jaarlijks breiden we zo het bomenbestand in de gemeente verder uit.

Op de website van de gemeente staat precies welke boomsoort waar geplant zal gaan worden.