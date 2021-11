Pepernoten bakken en plantenbakjes maken tijdens Doemiddag op vmbo Schans

SLEEUWIJK • Op woensdag 24 november organiseerde vmbo Schans een Doemiddag voor leerlingen uit groep 8 van de basisscholen.

Er werden pepernoten gebakken én versierd bij Zorg & Welzijn, er was een schoonheidsbehandeling in de beautysalon en er was een merken eetproef met chips én cola. Ook werden er mooie plantenbakjes gemaakt bij Mens & Natuur.

Er waren veel enthousiaste leerlingen uit groep 8 van verschillende basisscholen, zoals Uylenborch, het Baken, het Kompas, de Akker, IKC Vlaardingen, de Morgenster, de Parel, het Ravelijn, de Regenboog, de Prins Willem van Oranjeschool en de Zaaier. Het team van vmbo Schans in Sleeuwijk kijkt met veel plezier terug op een meer dan geslaagde Doemiddag.