Geen coronasluitingstijd voor wegrestaurant Napoleon

HANK • Een van de nieuwe maatregelen die premier Rutte en minister De Jonge vrijdag aankondigden, was het sluiten van de horeca vanaf 20.00 uur. Voor Ad Valk, de uitbater van Wegrestaurant Napoleon in Hank is het een opluchting dat er een uitzondering geldt voor bepaalde wegrestaurants. ‘Na 1,5 jaar lobbyen hebben we het voor elkaar! Gerechtigheid voor de beroepschauffeurs!’ lezen we op de Facebookpagina.

Beroepschauffeurs kunnen ook na 20.00 uur nog in het wegrestaurant terecht voor een warme hap. De uitzondering geldt wel alleen voor de beroepschauffeurs. Andere bezoekers zijn tot 20.00 uur welkom om binnen te eten en kunnen daarna enkel nog afhalen.