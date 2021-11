Zwembad Bijtelskil ontvangt bijdrage van Rabo ClubSupport

SLEEUWIJK • Ieder jaar kunnen leden van de Rabobank stemmen op clubs die zij een financieel steuntje in de rug gunnen. Ook in Altena en de Bommelerwaard, het werkgebied van de Rabobank in onze regio, stemden veel leden op hun favoriete club.

Een van de clubs die veel stemmen mocht ontvangen, is Zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk. Op hun Facebookpagina laten zij weten dat zij een bedrag van maar liefst €1.638,85 ontvingen. “Met deze bijdrage kunnen we ons zwembad weer wat mooier maken. We willen iedereen die op ons gestemd heeft van harte bedanken”, schrijven ze op de pagina.

Nog niet alle clubs weten of en hoeveel geld zij vanuit Rabo ClubSupport zullen ontvangen. In de periode van 1 tot en met 14 november zijn de finale uitreikingen.