Voltena in actie voor Stichting SoSijn

DUSSEN • De kinderen van Voltena Volleybal hebben afgelopen vrijdagmiddag rondjes gelopen door Dussen om geld in te zamelen voor de Stichting SoSijn.

‘Ieder kind een talent’ was het motto van de sponsorloop voor SoSijn. Niet alleen de kinderen van Voltena, maar ook de kinderen van SoSijn werden ook betrokken bij de sponsorloop. Het werd een mooi en indrukwekkend evenement, waarbij uiteindelijk een cheque met het bedrag van 1530 euro kon worden overhandigd. Dit bedrag steeg nog tot 1650 euro door later binnengekomen giften. Van het geld dat met de sponsorloop is opgehaald worden nieuwe bubble units gekocht, die zullen worden gebruikt in de snoezelruimte.

Voltena Dames 1, uitkomend in de Eredivisie, is maatschappelijk partner van SoSijn en speelt met de naam van deze stichting op de shirts. Na afloop van het evenement ontvingen de kinderen van SoSijn een shirt van de Voltena-speelsters.

De Stichting SoSijn biedt zorg op maat aan kinderen die extra aandacht vereisen. Denk hierbij aan logeren, opvang door de week en in het weekend als ondersteunende en activerende begeleiding. Dit maakt het voor ouders mogelijk met een gerust hart de zorg van hun kind over te dragen.