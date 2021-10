Contactavond MS Nederland over Ronnie Gardiner Methode

GORINCHEM • De MS Vereniging Nederland afdeling Gorinchem en omstreken verzorgt op woensdag 27 oktober vanaf 20:00 uur een contactavond in de recreatiezaal van de Boogflat, Pijlstraat-portiek 2, te Gorinchem. Vanaf 19:30 uur is de zaal open en staat de koffie klaar. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Thema is de ‘Ronnie Gardiner Methode’ (RGM) door Constance Vrijhof. Zij is oefentherapeut met een eigen praktijk in de Poort van West in Leerdam en gecertificeerd RGM-practitioner.

De RGM is een vrolijke, gestructureerde, multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij ritme en muziek worden ingezet om beweging, spraak en cognitie te stimuleren. Doordat er meerdere hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd worden (onder andere zien, horen, motoriek, spraak, geheugen) is het een enorm sterke manier om de conditie van de hersenen te verbeteren.

Bij binnenkomst dienen bezoekers een coronabewijs te tonen.