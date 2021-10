Dagopvang D’n Broekse Hoek verhuisd naar Park Veldzicht

GENDEREN • Dagopvang voor ouderen D’n Broekse Hoek is verhuisd van Babyloniënbroek naar Genderen.

Voorheen werkte de zorgboerderij vanuit het huis van de familie Pruissers aan de Broeksestraat 85. Nu is de zorgboerderij gevestigd in een mooie locatie bij Park Veldzicht, waar de cliënten hun activiteiten kunnen voortzetten in de tuin, tussen de dieren of gezellig binnen aan de grote tafel waar iedere dag wat anders te doen is.

Er wordt bijvoorbeeld met elkaar eten gekookt, gepuzzeld, voorgelezen, creatief geknutseld en er worden kaarten gemaakt. Er is bij het voormalige zwembad alle ruimte binnen en buiten om met elkaar bezig te zijn.

Open dag

Zaterdag 6 november is er een open dag voor familie, vrienden en belangstellenden. Bezoekers zijn dan van harte welkom tussen 10:00 uur en 15:00 uur om eens een kijkje te komen nemen. Het adres is Park Veldzicht, Langepad 13 in Genderen.