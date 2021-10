Coronaherstelplan Altena biedt steun voor wie dan nodig heeft

ALTENA • Maatwerk staat centraal bij de uitvoering van het coronaherstelplan. Wethouder Shah Sheikkariem legt uit wat dat precies inhoudt.

Nu de coronacrisis in stabieler vaarwater is gekomen, richt Altena de blik weer op de toekomst. Waar de nadruk de afgelopen anderhalf jaar op de volksgezondheid lag, komt de gemeente nu met een plan om ondernemers, clubs, verenigingen en instellingen weer op de been te krijgen én te houden.

Met name dorpshuizen met commerciële exploitanten hebben het moeilijk, blijkt uit een breed onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis in Altena. Maar ook sportverenigingen hebben hun investeringsmogelijkheden zien verdampen en horecaondernemers hebben het lang zonder de gebruikelijke inkomsten moeten doen.

“Als zelfs een frietje halen bij de snackbar niet meer kan, ontstaat er écht een groot probleem”, zegt wethouder Shah Sheikkariem.

Samenleving op gang helpen

Daarom ligt er nu het coronaherstelplan, ‘om de samenleving weer op gang te helpen’. De gemeenteraad heeft daarvoor voor het komende jaar 250.000 euro extra beschikbaar gesteld. Dat geld is bedoeld voor ‘maatwerk’. Dat betekent dat ieder verzoek zorgvuldig tegen het licht wordt gehouden en dat verenigingen, clubs, instellingen en ondernemers in principe kunnen krijgen wat ze nodig hebben.

Zo kregen de beheerders van De Bolderik in Sleeuwijk al een bedrag van ruim 10.000 euro en ook ‘t Rondeel in Woudrichem kreeg steun. Voetbalvereniging GDC kan rekenen op een bijdrage van zo’n 75.000 euro voor de renovatie van het vierde veld, dat in zeer slechte staat verkeert. “We geven niet iedereen 5000 euro. We ondersteunen naar behoefde”, benadrukt Sheikkariem.

Een financiële bijdrage kan een oplossing zijn, maar Altena begeleidt ook verenigingen bij de uitlopers van de coronacrisis en het coronabeleid.

Levensvatbaarheid

“Sommige verenigingen hebben het ledenaantal zien teruglopen, dan denken we mee over de levensvatbaarheid van zo’n club. Tegelijkertijd zie je dat met de versoepelingen nieuwe vraagstukken ontstaan, bijvoorbeeld over het controleren en handhaven van de QR-code. Daarbij helpen we ook. Bij steun hoeft het niet alleen maar over geld te gaan.”

Als voorbeeld daarvan noemt Sheikkariem de tennisverenigingen in Altena, die met de nieuwe tennisvariant padel weer nieuwe leden aan zich proberen te binden.

Onderwijs

Voor het onderwijs geldt dat vanuit Den Haag voor de komende twee jaar 950.000 euro beschikbaar gesteld is. Bovendien krijgen ook de 33 scholen in Altena 700 euro per leerling om de achterstanden die ontstaan zijn na de lockdowns in te halen.