Philip den Haan gekozen als lijsttrekker van AltenaLokaal

ALTENA • Philip den Haan voert bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar opnieuw de lijst van AltenaLokaal aan.

De leden van AltenaLokaal stemden maandagavond unaniem in met de voordracht van de Werkendammer, die ook de huidige fractievoorzitter van de partij is in de gemeenteraad.

Den Haan kijkt er naar uit om zich ook de volgende raadsperiode in te zetten voor de gemeente Altena, vertelt hij. “Ik doe dit vol overgave en in dienst van de samenleving. Ik doe het niet voor mezelf, maar voor Altena.”

Een belangrijke afweging bij zijn keuze is de samenwerking met Shah Sheikkariem, die momenteel wethouder is voor AltenaLokaal en het stokje een jaar geleden overnam van Peter van der Ven.

Cultuuromslag

“Shah is een zeer kundig bestuurder en iemand die een cultuuromslag heeft weten te bewerkstelligen in dit college. Kijk bijvoorbeeld naar hoe hij de komst van een vaccinatielocatie heeft geregeld voor Altena. Het moet officieel nog bekrachtigd worden door de leden, maar hij heeft de intentie uitgesproken dat hij straks opnieuw wethouder wil worden. Met Shah aan mijn zijde is het voor mij een makkelijke keuze om door te gaan”, zegt Den Haan.

Bij de raadsverkiezingen in 2018 was het de vraag wie de grootste partij van de nieuwe fusiegemeente zou worden, CDA of AltenaLokaal. Uiteindelijk konden de christendemocraten rekenen op acht zetels, AltenaLokaal werd de tweede partij met zes zetels. Den Haan hoopt dat in maart 2022 zijn partij aan het langste eind trekt en de grootste van Altena wordt.

Juichen

Meer inwoners van de gemeente betrekken bij de politiek, luidt het devies, al is dat niet eenvoudig, erkent hij.

“Op de verkiezingsavond op Fort Altena stonden we te juichen voor een opkomst van 52 procent van de kiezers, omdat we daarmee rond het landelijke gemiddelde zouden scoren. Maar Altena moet er juist bovenuit steken. Hoe het nu in de landelijke politiek gaat helpt ook niet mee. Mensen kunnen er geen touw meer aan vast knopen. Dat wil ik hier in de lokale politiek als lokale partij hoe dan ook voorkomen. We zijn in Altena goed op weg, maar we moeten sneller, soepeler en leniger tot besluitvorming komen.”

Ook AltenaLokaal is constant op zoek naar nieuwe aanwas en nieuwe kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daar is Den Haan niet ontevreden over.

Het bestuur van de partij buigt zich momenteel over een de samenstelling van de lijst, waarmee AltenaLokaal tijdens de campagne de boer op kan. De verwachting is dat die lijst in november door de leden vastgesteld wordt.