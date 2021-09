Hannie Visser volgt Gerard Paans op als CDA-raadslid

WERKENDAM • Hannie Visser- Kieboom uit Werkendam wordt tijdens de raadsvergadering van 28 september voorgedragen als nieuw gemeenteraadslid voor het CDA in Altena.

Visser is de opvolger Gerard Paans uit Werkendam, die eerder heeft aangegeven te stoppen als raadslid. Hannie Visser-Kieboom (60) heeft de nodige ervaring in de politiek.

Zo is ze sinds 2015 lid van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland. Daarvoor was ze van 2002 tot en met 2007 raadslid in de gemeente Werkendam met de portefeuille ruimtelijke ordening, wonen en milieu. Ook was ze secretaris van het bestuur van CDA Altena.

De Werkendamse werkt als redacteur bij de BDUmedia en heeft een eigen tekstbureau. Met de jaarlijkse uitreiking van de Toontje Sprengerpluim heeft ze zich altijd ingezet voor meer vrouwen in de politiek.