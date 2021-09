Dussense Dorien Kaasjager rent halve marathon voor KiKa

DUSSEN • Ze weet nog niet wanneer, maar dát Dorien Kaasjager de halve marathon gaat lopen voor het goede doel is zeker.

“Mama praat de laatste tijd wel erg vaak over KiKa, hè pap”, merkte Emma, de 7-jarige dochter van Dorien Kaasjager, laatst op. De Dussense vertelt het lachend en vol enthousiasme en dat past bij de manier waarop ze haar doel - zoveel mogelijk geld ophalen voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) - wil bereiken. Haar energie straalt tijdens het interview van haar gezicht.

Dorien wil volgend jaar een halve marathon gaan lopen tijdens een van de Run for KiKa-evenementen die worden georganiseerd. “Eigenlijk zou ik afgelopen weekend meedoen aan de Petra Desert Marathon in Jordanië, maar die kwam te vroeg”, klinkt het toch enigszins teleurgesteld.

Hardlopend door Valencia in december had Dorien ook mooi geleken, maar ze heeft haar focus inmiddels verlegd naar 2022. “Het is nog even afwachten waar Run for KiKa dan plaats kan vinden, maar dát ik die halve marathon ga lopen staat vast. Het liefst ga ik ergens in het buitenland lopen, bij voorkeur onder wat koelere omstandigheden. Dan kan ik toch wat sneller gaan en een mooie tijd neerzetten.”

Revalideren

Dorien ontdekte het hardlopen vorig jaar, toen ze na een operatie aan haar knie moest revalideren. “Van mijn fysiotherapeut moet ik m’n kruisband blijven ontwikkelen en prikkelen en daarom ben ik gaan lopen”, vertelt ze.

“Ik vind het hardlopen hartstikke fijn. Ik ben echt een buitenmens en ik hou ervan om in de buitenlucht te zijn, zeker toen tijdens de lockdown niet zoveel kon. Daarnaast stel ik mezelf graag een doel. Vandaar dat ik richting die halve marathon wil trainen. Als je schema’s volgt, moet dat mogelijk zijn in een jaar.”

Zorgeloze kindertijd

Tegelijkertijd ontstond de gedachte om die 21,1 kilometer te koppelen aan het goede doel. Bij haar zoektocht daarnaar stuitte Dorien op KiKa. “Daar had ik meteen een goed gevoel bij. Ik heb zelf een zorgeloze kindertijd gehad, maar hoe verschrikkelijk is het als je als kind kanker krijgt? Ook voor de ouders. Het zal je maar overkomen dat je te horen krijgt dat je kindje zo ziek wordt. Mijn eigen vader heeft vorig jaar ook de diagnose kanker gekregen.”

In september 2020 maakte Dorien haar eerste hardloopkilometers. Ze traint drie keer in de week plus één keer krachttraining en liep in juni de tien kilometer van de BrandLoyalty Vestingloop in Den Bosch in een gemiddelde van 5:12 minuten per kilometer. Ze is via haar man in contact gekomen met een ultraloper, die haar voorziet van hardlooptips en ze wisselt bij speciale deelnemersbijeenkomst en via Facebook ervaringen uit met andere Run for KiKa-lopers.

Sponsorloop

Ondertussen mobiliseert Dorien zoveel mogelijk mensen in haar omgeving om haar te steunen en om te helpen zoveel mogelijk geld op te halen voor KiKa. Zo staat op woensdag 29 september een sponsorloop gepland op De Peppel, de basisschool in Dussen waar ook dochter Emma naartoe gaat.

Groepen 1 en 2 rennen hun rondjes op het schoolplein, de rest van de school legt een parcours door Dussen af. De leerlingen zijn inmiddels op pad met de sponsorbrieven en ze hebben van hun leerkracht tekst en uitleg gekregen over het doel waar ze zich voor gaan inspannen. “

Ik vind het belangrijk kinderen weten dat kanker ook bij het leven hoort. Vrijwel iedereen krijgt met deze verschrikkelijke ziekte te maken. Het kan zomaar een klasgenootje overkomen, of een familielid.”

Dankbaar

De voorbereidingen van de sponsorloop zijn in volle gang. Kinderen kunnen zich per rondje of voor een vast bedrag laten sponsoren en Dorien is dankbaar voor de ouders die meehelpen om van de dag een succes te maken. “Ik vind het mooi dat we dit met elkaar kunnen beleven.”

De sponsorloop is niet de enige actie van Dorien om zoveel mogelijk op te halen. Ze heeft ook een deal met Bakkerij van der Grijn, die zich aangesproken voelde door haar actie omdat hij eerder zelf heeft meegedaan aan de Alpe d’HuZes. Ook heeft Dorien contact met supermarkten over een statiegeldactie en kunnen mensen haar sponsoren via een online sponsorpagina.

Trots

Het is dus niet gek dat het thuis zoveel over KiKa gaat. “Emma doet zelf ook mee met de sponsorloop, maar ze heeft het er zelf niet zoveel over. Dat zal ook wel bij de leeftijd horen”, zegt Dorien lachend. “Maar ik denk wel dat ze trots op haar moeder is, hoor.”