Altena maakt kennis met Feeënland

ALTENA • Een boek schrijven is één ding, maar hem als ‘self-pubber’ verkopen is heel andere koek. Mikki de Goede trok met haar boek ‘De geheime wereld van de Tandenfee’ langs boekhandels in Altena, met de vraag of ze haar boek wilden verkopen.

De laatste drieënhalve week bezoekt de Haagse Mikki boekhandels door het hele land. “Ik heb een kaart met daarop puntjes van waar mijn boek te koop is en ik wil gewoon dat die verspreid over het hele land zijn.” Waarom dan uitgerekend Altena? “Een van de redacteuren die aan het boek heeft meegewerkt, woont in Altena. Hoe leuk is het dan om met haar persoonlijk een rondje langs de lokale boekhandels te maken?”

Vol trots vertelt Mikki hoe ze tot het boek is gekomen. “Ik schreef het boek eigenlijk voor mijn zoon. Hij viel bij het spelen een tand uit zijn mond en ik kon nergens een boekje vinden wat me hetzelfde magische gevoel gaf als ikzelf destijds had bij de tandenfee die ’s nachts mijn tandje kwam halen en het omwisselde voor een muntje. We verzonnen voor de grap verhaaltjes over tandenfeeën en de tandenfeeschool en tekenden daar figuurtjes bij.”

Wiebeltand

De verhaaltjes en tekeningen belandden in een la. “Toen hij later een echte wiebeltand kreeg kwam dat grapje uit de la en heb ik het uitgewerkt tot dit boek.”

Steeds opnieuw neemt Mikki de boekhandelaar mee door het boek om hem of haar te overtuigen. “Het draakje dat je steeds voorbij ziet komen, trekt de hoofdstukjes om en dan zie je alvast een sneakpeak van wat er in het volgende hoofdstuk gaat gebeuren. En achterin staan een poetsdiploma, een minibrief die je als begeleidende brief bij het muntje kunt leggen en een instructie voor het downloaden van de gratis audioversie.”

Merchandise

Maar het boek zelf is niet het enige waar Mikki de boekhandelaren mee overtuigt. “Ik heb ook nog wat merchandise. Hier heb ik het deurtje waardoor ze in het boek reizen. Dit is het knuffeldraakje uit het verhaal en dan is er nog een tandendoosje om de tandjes in te bewaren met daarin de spreuk Kiekemalakoekoe. Dat is een spreuk die in het boek terugkomt.”

In Woudrichem, Sleeuwijk en Werkendam kunnen de personen die Mikki spreekt helaas (nog) geen toezeggingen doen, maar in Gorinchem reageren de twee boekhandelaren die ze spreekt vol enthousiasme. Daar ligt het boek over Tinus de Tandenfee vanaf nu in de boekwinkels. Wil je als inwoner van Altena meereizen door Feeënland, dan is het boek te bestellen via de website van Mikki: mdg-kinderboeken.nl. Op de website vind je ook diverse kleurplaten en een printversie van de minibrief en het poetsdiploma.

Marianne van de Werken