Arno Wallaard Memorial Toertocht op zondag 12 september

REGIO • De Arno Wallaard Memorial Toertocht wordt op zondag 12 september verreden over het fraaie polder- en dijkenparcours van de wielerklassieker.

Het vertrek van de 10, 65 of 125 kilometer toertocht kan tussen 08.30 en 11.00 uur vanaf Bovekerk aan de Gorinchemsestraat 1 in Meerkerk of vanaf De Krom aan het Oosteinde 6 in Oud-Alblas. Bij grote deelname worden er startgroepen gevormd in verband met de coronaregels.

De toertocht is geschikt voor alle soorten fietsen. Ook wandelaars, skeeleraars, hardlopers of scootmobielers kunnen meedoen.

Voor meer informatie of inschrijving: www.arnowallaardmemorial.nl/toertocht/#inschrijven. Deelname kost 9 euro voor een volwassene en 4 euro voor een kind tot en met twaalf jaar. De familieprijs bedraagt 16,50 euro en NTFUI-eden betalen 6,50 euro voor deelname. De opbrengst van de AWM toertocht gaat dit jaar naar Stichting Hartekind, die door middel van wetenschappelijk onderzoek de overlevingskansen en dagelijkse kwaliteit van leven van hartekinderen wil verbeteren.

Het thema dit jaar is ‘bont of knotsgek’, vanwege het tienjarig jubileum van toertocht. Alle routes rijden een finalerondje en daar staat fotograaf Jan de Bruin klaar om de gekke outfits vast te leggen.