AltenaLokaal stelt schriftelijke vragen over Kasteel Dussen

DUSSEN • AltenaLokaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het kasteel in Dussen.

De partij wil onder andere weten hoe het zit met een taxatie en de actuele situatie van de inventaris van het kasteel.

Ook is de fractie benieuwd naar de aandelen in de NV Monumenten Fonds Brabant, die de toenmalige gemeente Werkendam heeft gekregen na het overdragen van het kasteel aan Landgoed Brabant BV. Ze willen weten wat de waarde hiervan is en of er sprake is van winstdeling.



Daarnaast wordt er gevraagd naar eventuele evaluatiemomenten of afstemming tussen het MFB (Monumenten Fonds Brabant), de Stichting Vrienden Kasteel Dussen en de gemeente Altena rondom (zakelijke) ontwikkelingen.



Kasteel Dussen is een van de oudste kastelen in Brabant en heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de regio.