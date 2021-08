BBQ Compleet Loop in Giessen gaat definitief door

GIESSEN • Voor het eerst sinds bijna twee jaar organiseert Altena Road Runners weer een wedstrijd. Afgelopen week kreeg de organisatie groen licht voor de BBQ Compleet loop, die op donderdagavond 9 september gehouden zal worden.

De laatste keer dat Altena Road Runners een wedstrijd op het programma had staan dateert door alle coronamaatregelen alweer van 2 november 2019. Ook dit jaar kon het oudste stratenloop circuit van ons land om die reden geen doorgang vinden. Naast de BBQ Compleet loop zal hoogstwaarschijnlijk ook de Vestingstad loop op 6 november doorgaan.

De BBQ Compleet loop, die dit jaar voor de 49e keer gehouden zal worden, is de oudste nog bestaande stratenloop in het Land van Heusden en Altena en vindt altijd gelijktijdig plaats met het Jaarmarktweekend in Giessen. Het programma ziet er ook nu weer net zo uit als de voorgaande jaren. Om 18.00 uur zijn er diverse jeugdlopen en om 20.00 uur is de start van het hoofdprogramma. Dat is een wedstrijd en prestatieloop over 5,2 kilometer, ofwel 5 rondjes van 1040 meter. Er is een bonus voor het verbeteren van het parcoursrecord. Bij de heren is dat: 14.42 door Martin Lauret, en bij de dames: 17.41 door Conny van den Ouweland.

Er zijn nog wel een aantal voorwaarden om mee te mogen doen aan de BBQ Compleet loop. Men moet een dag van tevoren of op de wedstrijddag zelf een gezondheidsverklaring laten zien/invullen. Die verklaring kan een dag voor de wedstrijd via de site van Altena Road Runners worden gedownload. Meer informatie is te vinden op de website van Altena Road Runners.

Mocht de wedstrijd toch niet doorgaan, dan krijgen de deelnemers hun geld teruggestort.

Deelnemers kunnen zich tot en met 8 september inschrijven via www.inschrijven.nl.